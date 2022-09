Radio Noorderkempen viert 40ste verjaardag: “Eerste radio in regio met voicetracks”

KempenRadio Noorderkempen bestaat deze maand 40 jaar. Sinds de extra frequentie die de radio in 2018 kreeg, is de zender te beluisteren in zo’n twaalf Kempense gemeenten. “Wij waren één van de eerste radio’s met een geautomatiseerde radiostudio”, zegt Stefan De Wilde.

De naam Radio Noorderkempen ontstond pas begin jaren ’90, voorheen heette de radiozender Radio Mi-Amigo. De eerste uitzendingen van vzw Mi-Amigo vonden plaats in september 1982, nu veertig jaar geleden. “In de jaren ‘80 maakten we deel uit van de radioketens S.I.S.-fm en X-tra fm. De meeste lokale radio’s maakten toen wel deel uit van een keten. Toen keten-radio’s verboden werden door de dienst media van de Vlaamse regering, ontstond begin jaren ’90 de naam Radio Noorderkempen”, vertelt Stefan De Wilde. Hij maakte in 1987 de overstap van Radio Violetta in Turnhout naar Radio Noorderkempen. Hij werd er presentator en programmadirecteur.

Vier frequenties

In 2018 was vzw Mi-Amigo de grootste winnaar in de provincie Antwerpen bij het herverdelen van de uitzendvergunningen. De vzw kreeg vier radiofrequenties. Radio Noorderkempen ging van één naar twee frequenties met een groter bereik tot gevolg. Met de twee andere frequenties werd een nieuw radiostation opgestart. “Dat werd dan Stereo fm, die zender bestaat nu vier jaar. Het is een ‘yesterplay’ radio, dus vooral muziek van de periode 2000-2018”, aldus nog Stefan De Wilde. “Hoeveel luisteraars een radiozender precies heeft, is moeilijk te meten. Maar voor onze vier frequenties samen factureert SABAM ons voor ongeveer 72.000 luisteraars.”

DAB+

De huidige vergunning voor de vier radiofrequenties van vzw Mi-Amigo zijn geldig tot 2027. “Wij verwachten dat deze dan nog wel voor enkele jaren automatisch zullen verlengd worden. Totdat rond 2030 de fm-band buiten gebruik wordt gesteld en enkel uitzenden via DAB+ toegelaten wordt”, stelt De Wilde. “Ons doel is nog tot ongeveer 2030 uitzendingen te doen. Gezien onze leeftijd is het waarschijnlijk een goed idee om er dan mee te stoppen. Nieuw in het bestuur is Reijn. En waarschijnlijk gaat hij dan wel verder via DAB+.”





Voicetracks

De programmadirecteur blikt tevreden terug op de voorbije veertig jaar van Radio Noorderkempen. “Radio Noorderkempen is sinds de start steeds innovatief en vernieuwend geweest. Wij waren één van de eerste radio’s met een geautomatiseerde radiostudio. Zo konden we ’s nachts non-stop muziek laten horen via de computer. We waren ook de eerste radio in onze regio die werkte met voicetracks (vooraf opgenomen stukjes tekst, ingesproken door de radiopresentator om de illusie te wekken dat de presentator live in de studio aanwezig is tijdens het programma terwijl dat niet het geval is, red.). En we waren de eerste radio in België met een playlistzoeker op de website.”

Via 106.2 FM kan je Radio Noorderkempen beluisteren in Turnhout, Oud-Turnhout, Baarle-Hertog, Ravels, Weelde, Arendonk en Retie. Wie afstemt op 107.8 FM kan luisteren in Turnhout, Vosselaar, Beerse, Lille, Malle, Rijkevorsel en Merkplas.

