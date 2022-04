Picknicken, brunchen, feesten of overnachten in een reusachtige boomgaard? Familie Janssen van Corso BV zet in op beleving: “We moeten ruimer denken om te overleven”

Volledig scherm Liesl, Marnix en Niels Janssen willen het bedrijf van hun ouders graag verderzetten. Maar ze beseffen dat ze daarvoor moeten verbreden en ook moeten inzetten op beleving. Dit is de grote eventlocatie tot 150 personen. Midden in de boomgaard, pal aan het water, met een bar- en sanitaircontainer. © Toon Verheijen

Eddy Janssen en Chris Roes baten al 32 jaar hun appelbedrijf uit in de schaduw van de Priorij Corsendonk. Verspreid over 18 hectare groeien er duizenden appelbomen. Zonen Marnix (34) en Niels (29) zijn ondertussen mee in de zaak gestapt. Dochter Liesl (32) doet dat binnenkort ook. Alle drie hebben ze een droom: het bedrijf van hun ouders verderzetten. “Maar we moeten het niet onder stoelen of banken steken: de fruitteeltsector heeft het bijzonder zwaar”, vertelt Liesl. “Een hoge teelkost, een lage opbrengst want de prijzen zijn echt slecht. We hebben alle drie echt de droom om dit verder te zetten, maar we wisten ook dat we dan moesten gaan verbreden want anders is het een aflopend verhaal.”

Vakantiewoning

En dat bracht de jonge ondernemersgeesten van de twee zonen en dochter Janssen op een idee. “Vorig jaar zijn we gestart met het organiseren van brunches in de boomgaard en dat concept sloeg meteen aan”, vertelt Liesl. “Een lange tafel, gedekt met oud porselein en allemaal lokale of toch zeker Belgische producten. Het was toen ook dat we beseften: we hebben deze gigantische boomgaard. Voor ons is het misschien ‘normaal’, maar dat zal het niet voor iedereen zijn. We hebben dan eerst een bijgebouw geplaatst met in totaal acht slaapkamers, de Logé. Deels zal dat gebruikt worden door onze seizoensarbeiders, maar we gaan het nu ook verhuren als vakantiewoning. Het is volledig ingericht met een keuken, een knusse zithoek, het nodige sanitair en in totaal acht slaapkamers. Goed dus voor 16 tot 18 personen. En met een prachtig uitzicht op onze boomgaard”, knipoogt Liesl.

Evenementenlocaties

Maar het meest unieke zijn de twee eventlocaties die zijn gecreëerd. Beiden met een grote overdekte tent. De Manzana is goed voor 150 personen en is voorzien van een barcontainer en een sanitaircontainer en ligt aan een van de vijvers in de boomgaard. De Mana Mana is iets kleiner en goed voor 50 personen. “Ze zijn ook allemaal perfect te combineren voor bijvoorbeeld een huwelijksfeest: een kleine receptie in de Mana Mana, een groter feest in de Manzana en nadien blijven slapen in de Logé”, lacht Liesl. “Alles is mogelijk. We werken eventueel ook samen met plaatselijke cateraars. Maar het moet ook allemaal niet zo groot zijn. Je kan ook gezellig picknicken met z’n twee. Wij voorzien dan een gedekte tafel echt tussen de bomen en in de picknickmand zitten opnieuw echt alleen lokale/Belgische producten met bijvoorbeeld een bier van Swiekes of wijn van Kapittelberg. En uiteraard ons eigen Corsosap. Dat laatste hebben we in vatjes van drie/vijf liter, kleine flesjes van 20 cl en binnenkort ook in flessen van 75 centiliter.”

