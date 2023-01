Pendelbussen brengen inwoners naar overdekte Nieuwjaarsdrink

Tijdens de Nieuwjaarsdrink wil het gemeentebestuur samen met inwoners klinken op het nieuwe jaar. De drink gaat dit jaar van 11 uur tot 13 uur door in Oosthoven, op de parking tegenover de kerk in de Polderstraat. Er is een verrassingsoptreden en kinderanimatie voorzien. “We voorzien een tent van 10 bij 30 meter. De kinderanimatie – grimeren en een open circusinitiatie – vindt plaats in een aparte tent van 10 bij 10 meter.” Behalve frisdrank, pils en streekbieren, wijn , appelsap en koffie, is er ook warme soep voor de bezoekers. Van 10.30 tot 13.30 uur rijden pendelbussen op vaste trajecten in Zwaneven, Centrum en Oosthoven. De stopplaatsen vind je terug op de website van de gemeente.