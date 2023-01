Oosthoven drijvende kracht achter erkenning van Sint-Antoniusvieringen als Erfgoed

Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft de Sint-Antoniusvieringen op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Deze jaarlijkse volksfeesten ter ere van Sint-Antonius — de patroonheilige van de varkens, varkenshoeders en slagers — worden ook in het Oud-Turnhoutse gehucht Oosthoven jaarlijks georganiseerd. Het is dankzij Oosthoven dat de Sint-Antoniusvieringen nu erkend worden als immaterieel erfgoed. “In de parochie van Sint-Antonius Abt in Oosthoven bestaat de verering van haar patroonheilige al van in 1522. Met een jaartje uitstel omwille van corona wordt dit jaar het 500-jarig bestaan gevierd met een uitgebreid programma. Dit was tevens de aanleiding voor Jan Aerts, voorzitter werkgroep 500 jaar Sint-Antoniusverering Oosthoven, om een aanvraagdossier in te dienen tot het bekomen van de erkenning als immaterieel Vlaams cultureel erfgoed. Andere Sint-Antoniusvieringen sloten zich hier graag bij aan”, klinkt het bij de gemeente.