Ontdek de prachtige kleuren van de heide tijdens deze geleide wandeling

Ravels Jonge wijnhande­laar Glenn Van Gils (25) floreert in traditio­neel ‘oude’ sector: “Wat ik ontbreek in ervaring, maak ik goed in ambitie”

Nog maar 25 jaar en toch al een groot ondernemer: Glenn Van Gils startte vier jaar geleden een kleine wijnhandel in bijberoep, maar groeide al snel uit tot een vaste waarde in de regio. Met zijn Vin d’Anvers gaat hij immers verder dan de traditionele wijnlanden en schenkt hij de smaken van de ‘Nieuwe Wereld’ in ons glas. “Toen ik mijn zaak opstartte, was ik zelfs de jongste wijnhandelaar van België. Zot eigenlijk”, lacht hij.

18 juli