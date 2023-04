Onduidelijke toekomst en een directeur die de werksfeer zou verzieken: “Het loopt al jaren mis in cultuurhuis de Warande”

Dieven breken in bij bedrijf

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben dieven ingebroken in een bedrijf op de Lilsedijk in Beerse. Ergens tussen middernacht en zaterdagochtend drongen ze binnen via de achterdeur, waarna ze alle kasten doorzochten en overhoop haalden. Het is momenteel nog onduidelijk of de dieven iets gestolen hebben.