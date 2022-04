Onderhoudswerken veroorzaken gasgeur

De meldingen van ongeruste inwoners kwamen vooral uit en rond de Oude Arendonksebaan in Oud-Turnhout. “Naar aanleiding van deze meldingen hebben we contact opgenomen met Fluvius”, klinkt het bij de gemeente. “Momenteel voeren zij onderhoudswerken uit op de Oude Arendonksebaan. Tijdens deze onderhoudswerken wordt de stof die gas zijn bekende geur geeft, toegevoegd aan het gas. Het is dus die geur die je ruikt in deze omgeving. Alles is onder controle. Er komt geen gas vrij en er is geen gevaar.”