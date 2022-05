Nieuwe schoolgebouwen voor VIBO De Brem... maar die zijn meteen alweer te klein

Oud-Turnhout/TurnhoutVIBO De Brem in Oud-Turnhout heeft twee nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen. Zowel de leerlingen van de lagere school als de meeste leerlingen van het secundair onderwijs zitten voortaan in een nieuwbouw in plaats van in containerklassen. De subsidieaanvraag voor de bouwwerken werd maar liefst 19 jaar geleden ingediend.

Met een feestelijke opendeurdag heeft VIBO De Brem in Oud-Turnout zaterdag de twee nieuwe schoolgebouwen op het domein in gebruik genomen. Omwille van plaatsgebrek werden de leerlingen er in het verleden ondergebracht in meer dan 130 containerklassen. Voortaan beschikken ze over twee nieuwe gebouwen die samen 9 miljoen euro hebben gekost. De leerlingen hebben er wel heel lang op moeten wachten. “In het jaar 2003 dienden we een subsidiedossier in bij de Vlaamse overheid om de twee nieuwe schoolgebouwen op te richten”, zegt Erik Dries, voorzitter van VIBO. “In 2017, dus 14 jaar na de aanvraag, kwam van de overheid het bericht dat wij mochten starten met de voorbereiding van de bouwwerken. Intussen was het aantal geplaatste prefablokalen al opgelopen tot 131, met een totale oppervlakte van 2.500 vierkante meter.”

754 leerlingen

De school is erg blij met de nieuwe gebouwen, maar zit al meteen opnieuw met plaatsgebrek. Onder andere omdat de subsidies werden toegekend op basis van het aantal leerlingen op het moment van de aanvraag in 2003. “In 2003 had VIBO 444 leerlingen, in 2017 (het jaar van de toekenning) was dat al opgelopen tot 647 leerlingen. Vandaag telt VIBO 754 leerlingen”, vervolgt Erik Dries.

Volledig scherm De lagere school van VIBO De Brem © Jef Van Nooten

Gevolg is dat er de nieuwe schoolgebouwen eigenlijk meteen weer te klein zijn. Er staan momenteel al bijna 50 kinderen op de wachtlijst voor inschrijving in het basisonderwijs. “Toen we onze aanvraag deden, hadden we maar 80 leerlingen. Intussen hebben we er 140 in de lagere school. Verdere aangroeimogelijkheden hebben we niet. En voor de secundaire school geldt eigenlijk hetzelfde verhaal”, zegt Bieke Verhoeven, directeur van de basisschool van VIBO De Brem.

Zo’n veertig containers blijven daarom ook nu nog staan op het schooldomein. Zij worden gebruikt door Het Kasteelpark, de afdeling voor leerlingen van opleidingsvorm 4. “Ook deze leerlingen krijgen op termijn een nieuw gebouw. Maar die werken maken deel uit van een tweede fase. De aanvraag daarvoor is lopende. We hopen binnen dit en vijf jaar met die nieuwbouw te kunnen starten”, zegt Kathleen Cools, algemeen directeur van VIBO.

De Ring

Om - naast de gekregen subsidies - de bouw van de nieuwe schoolgebouwen de bekostigen, heeft VIBO de gebouwen van VIBO De Ring in Turnhout verkocht. Bedoeling is dat die leerlingen op termijn ook naar De Brem verhuizen, maar zover is het nog lang niet. In afwachting kunnen de gebouwen van VIBO De Ring verder gebruikt worden.

Volledig scherm Een nieuwboom voor VIBO De Brem © Jef Van Nooten

Volledig scherm De tuinen van VIBO De Brem © Jef Van Nooten