Nieuwe openingsuren voor recyclagepark vanaf april

Het park opent nu op weekdagen vanaf 9 uur en op zaterdag vanaf 8.15 uur. Het recyclagepark zal op dinsdag ook vroeger sluiten, om 18 uur in de zomermaanden en om 16 uur in de winter. Ten slotte is het park voortaan het hele jaar door gesloten op zaterdagnamiddag. In vergelijking met de huidige situatie is het recyclagepark zowel in de zomer (2,5 uur) als in de winter (2,75 uur) langer open.