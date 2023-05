NET OPEN. Mimi’s Trattoria biedt Italiaanse gerechten en stoelen van 729 euro: “Klanten moeten comfortabel kunnen dineren”

Duizenden mensen komen langs tijdens opendeur­dag Soudal: “We tonen maar al te graag aan het grote publiek hoe het er hier aan toe gaat”

Het hele weekend zetten in België zo’n 50 chemie-, kunsstof- en farmabedrijven hun deuren open. Ook bij Soudal in Turnhout was dat zondag het geval. Duizenden nieuwsgierigen namen de hele dag een kijkje in de bedrijfshallen van de wereldleider in gespecialiseerde chemieproducten voor de bouw en doe-het-zelver.