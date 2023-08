Neerstraat twee dagen afgesloten voor doorgaand verkeer

MIJN STAD. Vrijwilli­ger Jeroen Ooms over zijn Turnhout: “Geen behoefte aan reizen, ik ervaar hier elke dag een vakantiege­voel”

Jeroen Ooms (52) is misschien wel de meest geliefde inwoner van Turnhout. Een gevolg van zijn sociaal engagement. Werken kan Jeroen al meer dan tien jaar niet door een hartfalen, maar hij geeft de maatschappij meer dan genoeg terug via zijn vrijwilligerswerk bij onder andere ’t ANtWOORD en De Frakstok. “Ik hou van mijn stad en ben er fier op. Het is alleen wat moeilijk om alles met een scootmobiel te bereiken.”