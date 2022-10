N-VA krijgt extra schepen in minderheidscoalitie: “Onze inwoners zullen geen enkele impact voelen”

Officieel heeft de gemeente Oud-Turnhout een minderheidscoalitie voor de rest van de legislatuur. Na het vertrek van LB18 uit de meerderheid heeft de coalitie van N-VA en Groen minder dan de helft van het aantal zetels. Toch dreigt geen impasse, want twee leden van Vooruit zullen vanuit de oppositie de coalitie steunen. De socialisten waren in 2018 in kartel met CD&V naar de kiezer getrokken als CD&VpluS, maar tijdens de gemeenteraad donderdagavond hebben ze officieel aangegeven dat ze zich losscheuren van CD&VpluS en de komende twee jaar als onafhankelijken zullen zetelen, om zo de coalitie van N-VA en Groen te steunen. “De huidige meerderheid heeft alvast een ruimere meerderheid dan de coalitie in 2018. Toen was er gekozen voor een krappe meerderheid van 12 op 23 zetels Met de 2 zetels van Vooruit, zal het aantal op 13 van de 23 zetels komen’, vertelt Niels Lanslots, voorzitter van N-VA Oud-Turnhout.

Nieuw hoofdstuk

Punt per punt

Ook burgemeester Bob Coppens heeft er vertrouwen in dat deze minderheidscoalitie met steun van Vooruit kan werken. “Onze ambitie is om ons meerjarenplan dat er ligt met de geplande werken, investeringen en acties, nog uit te voeren zoals dat in het begin van de legislatuur samen beslist is. Punt per punt zal bekeken moeten worden waar we steun voor krijgen en waarvoor niet, maar we zijn ervan overtuigd dat we met steun van andere raadsleden toch nog een positief verhaal kunnen verderzetten”, aldus Bob Coppens.