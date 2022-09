Met dank aan de regen: De Liereman terug volledig toegankelijk voor publiek

Turnhout Inbrekers doorzoeken hele woning

Bewoners van een huis in de Smalvoortstraat in Turnhout ontdekten zaterdag dat er was ingebroken in hun woning. Ze stelden vast dat dieven een deur van de woning hadden geforceerd om vervolgens heel het huis te doorzoeken. De precieze omvang van de buit is nog niet gekend. De bewoners moeten nog een inventaris maken van wat er allemaal werd gestolen.

28 augustus