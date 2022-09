Meisje (15) aangereden op weg naar school

Turnhout Stad creëert 70 extra plaatsen voor buiten­school­se kinderop­vang

De buitenschoolse kinderopvang in Turnhout breidt vanaf september uit met 70 opvangplaatsen. Op woensdagen zullen die plaatsen ingevuld worden door leerlingen van drie scholen in de buurt Hellegat. “In de schoolvakanties maken we de 70 extra opvangplaatsen beschikbaar voor alle kinderen die in Turnhout naar school gaan”, klinkt het.

31 augustus