Maïté (17) kroont zich tot Europees kampioen freestyle: "Ik dans tot 20 uur per week”

Oud-Turnhout/TurnhoutMaïté Moeskops (17) uit Oud-Turnhout heeft zich in het Duitse Kalkar naar goud gedanst op het Europees Kampioenschap UDO. Half augustus hoopt ze in Engeland ook wereldkampioen te worden in haar categorie. “Wekelijks train ik 15 à 20 uur. Ik sla geen enkele dag over”, vertelt Maïté.

Wereldwijd heb je verschillende dansfederaties. Eén daarvan is UDO (United Dance Organisation). UDO werd opgericht in 2002 en is uitgegroeid tot ‘s werelds grootste internationale streetdance organisatie. Tijdens het Europees Kampioenschap UDO kroonde de 17-jarige Maïté Moeskops uit Oud-Turnhout zich tot Europees kampioen Freestyle. Hoewel ze nog enkele maanden minderjarig is, kwam ze uit in de leeftijdscategorie 18+. “Ik dans freestyle. Daarbij wordt muziek opgezet waarop je op moet dansen. Maar we weten vooraf niet welke song gespeeld zal worden. Je moet ter plaatse iets verzinnen op de muziek”, vertelt Maïté.

Jaybees

De kampioene danst al heel haar leven bij JayBees in Turnhout. Ze begon er te dansen toen ze 3 jaar was. “Op die leeftijd sta je er uiteraard niet bij stil dat je ooit Europees kampioen zou worden. Vroeger danste ik ook nooit solo. Maar ik werd overtuigd om dat toch te doen. De eerste solo wedstrijden waren moeilijk en behaalde ik geen goede plaatsen. Het was wat zoeken. De eerste keer dat ik solo meedeed aan het EK werd ik dan plots toch vierde. Maar ik had nooit gedacht dat ik dit punt zou bereiken.”

Topsport

Met de Europese titel heeft Maïté Moeskops haar droom waargemaakt. Maar die kwam er niet zomaar. Maïté heeft intussen vele duizenden uren van training achter de rug. “Wekelijks ben ik 15 à 20 uur per week bezig met trainen. Ik sla geen enkele dag over. Elke avond na school dans ik een paar uur”, zegt Maïté. “De danssport wordt heel hard onderschat. Het is in mijn ogen echt topsport die meer in de spotlights gezet zou mogen worden.”

Alle uren training werpen nu hun vruchten af. Want hoewel je bij freestyle niet weet welke muziek gespeeld wordt, kan je je toch voorbereiden. “Hoe meer je traint, hoe meer bewegingen je kan gebruiken in een wedstrijd. En hoe meer feeling je krijgt met muziek. En wat ook belangrijk is: doorzettingsvermogen. Ik heb al vaak iets moeten laten. Bijvoorbeeld wanneer vrienden naar feestjes gaan of andere leuke dingen gaan doen. Dan moet ik vaak de zelfdiscipline hebben om te zeggen dat ik niet meega omdat ik moet trainen of een wedstrijd heb. Maar dat heb ik er wel voor over. Tijdens de vele uren training hield ik altijd in het achterhoofd dat dromen kunnen uitkomen als je er hard voor werkt.”

Wereldkampioenschap

Maïté Moeskops nam niet alleen solo deel aan het Europees Kampioenschap UDO. Ze stond ook in duo, trio, team en supercrew op het podium. “Ik doe het allemaal graag, maar solo doe ik intussen het liefst. Al is de teamspirit ook wel leuk als je met meer op een podium staat”, besluit Maïté. “Half augustus ga ik naar het Wereldkampioenschap in Blackpool in Engeland. Daar ligt het niveau nog hoger. Ik ga er dus zonder verwachtingen naar toe, net zoals dat op het EK het geval was.”

In onderstaand filmpje danst Maïté Moeskops links achteraan in beeld, met roze trainingspak.

