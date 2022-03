Ledverlichting maakt oversteekplaats aan kerk veiliger

De oversteekplaats aan de Steenweg op Mol in het Oud-Turnhoutse gehucht Zwaneven is voorzien van verkeerslichten. Om de locatie nog veiliger te maken, is nu ook nieuwe LED-verlichting geplaatst. “Als gemeente blijven we inzetten op verkeersveiligheid. Aan de oversteekplaats ter hoogte van de kerk van Zwaneven werd daarom recent accentverlichting geplaatst na goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer”, klinkt het bij de gemeente. “Met LED-accentverlichting laten we het zebrapad in kwestie letterlijk oplichten in de omgeving. Zo maken we de bestuurders meer attent voor voetgangers of fietsers. Dit moet de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen.”