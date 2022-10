Lebuïn D'Haese stelt tentoon in Hofke van Chantraine

Lebuïn D’Haese is beeldend kunstenaar en schrijver van poëzie. Hij stelde al tentoon in zowel Europese als Zuid-Amerikaanse landen, en nu dus ook in het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout. “Lebuïn communiceert via zijn werk met het publiek, dat op die manier inzicht krijgt in zijn denkwereld. Want kunstenaarschap is voor hem niet vrijblijvend. l’Art pour l’art, kunst omwille van de kunst, is aan hem niet besteed. Hij is een geëngageerd kunstenaar met slechts één enkel onderwerp: de mens”, klinkt het bij het Hofke van Chantraine. “Zijn beeldend werk omvat ook veelkleurige tekeningen op basis van potlood en pen. Net als zijn teksten, zoomen de tekeningen in op details, anders naar het verleden kijken, …”