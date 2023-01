KWB en Femma delen 300 pannenkoeken en 40 liter chocomelk uit aan driekoningen

Turnhout/Ravels/Oud-Turnhout/Merksplas Verlichte tractoren brengen sfeer naar woonzorg­cen­tra

Groene Kring Turnhout organiseerde woensdagavond een verlichte tractorrit doorheen verscheidene gemeenten in het noorden van de Kempen. “Met versierde tractoren reden we langs verschillende woonzorgcentra in de buurt om deze mensen een mooie avond te bezorgen”, aldus de organisatoren. De tractoren passeerden onder andere in Turnhout, Ravels, Oud-Turnhout en Merksplas. Behalve tractoren reden ook enkele verlichte brandweerwagens mee. Niet alleen in de woonzorgcentra genoten bewoners van de sfeervolle parade. Ook onderweg konden kijklustigen de initiatief smaken.

29 december