Kathleen (23) verliest dochtertje na 37,5 week zwangerschap: "We hebben geen geld om begrafeniskosten te betalen”

Oud-TurnhoutHet babybedje was gekocht en de suikerbonen stonden klaar. Kathleen Snyers (23) telde de dagen af. Totdat ze na 37,5 week zwangerschap plots geen beweging meer voelde. Eén dag later werd haar dochtertje Marie-Jane doodgeboren. Immens verdriet, maar vooral een rouwproces met financiële zorgen. “We hebben geen geld om de begrafeniskosten te betalen.”

Met Mayson (4) en Megan (1,5) hadden Kathleen Snyers en Kenneth Van der Veer uit Oud-Turnhout al twee kindjes. De geboorte van Marie-Jane moest hun gezin compleet maken. Maandenlang keken ze uit naar de geboorte. Ook Mayson die maar wat blij was dat hij er nog een zusje zou bijkrijgen. Tot die ene dag waarop de wereld van Kathleen en Kenneth instortte. “Heel de zwangerschap was alles in orde. Ons baby’tje zou wel een hazenlipje hebben, maar voor de rest waren er geen complicaties”, getuigt Kathleen Snyers. “Op 37,5 week voelde ik haar plots niet meer bewegen. Ik was niet meteen in paniek. Omdat ik met mijn andere kindjes ook af en toe geen beweging voelde doorheen de dag. Pas toen ik ’s avonds in bad ging en nog altijd geen beweging voelde, begon ik me zorgen te maken.”

Navelstreng

Kenneth bevond zich op dat moment voor zijn werk in Kruibeke. Kathleen trok in haar eentje naar het Sint-Jozefziekenhuis in Turnhout. “Na een half uur kon ik mijn vriend al opbellen met de mededeling dat het hartje niet meer klopte. Ons dochtertje was dood. De oorzaak konden ze op dat moment nog niet geven”, vertelt Kathleen. De ochtend nadien moest ik om 8 uur opnieuw binnenkomen. Ik kreeg een pilletje om de weeën op te wekken. ’s Avonds om 18 uur ben ik bevallen van Marie-Jane. Toen zagen ze dat de navelstreng twee keer rond haar been zat gewikkeld. Eén keer beneden net boven haar voet en één keer bovenaan haar been. Daardoor werd de volledige toevoer – ook die van de zuurstof – afgesloten.”

Nachtmerrie

Immens verdriet stapelde zich op bij Kathleen en Kenneth. “We waren zo blij met de zwangerschap. Alles was gereed voor de bevalling. We hadden een babybedje gekocht, de suikerbonen stonden klaar, … Ik had zelfs al bijna twee centimeter ontsluiting. Mijn water had ieder moment kunnen breken, maar net op het einde is het misgelopen. Wat een mooi moment moest zijn, draaide uit in een nachtmerrie.”

Na de doodgeboorte konden Kathleen en Kenneth hun dochtertje nog even in de armen kunnen houden. “We hebben nog mooie foto’s kunnen laten maken door Boven de Wolken. Dat was nog even een momentje van veel liefde, samen met onze kleine prinses. Maar in gedachten weet je dat het één van de laatste momenten zal zijn.”

Begrafeniskosten

Wat één van de mooiste weken uit hun leven had moeten zijn, is nu een donkere periode vol zorgen. Financiële zorgen die het rouwproces er alleen maar moeilijker op maken. Kathleen en Kenneth zijn nu een crowdfunding gestart om de begrafeniskosten van Marie-Jane te kunnen betalen. “De werkgever van Kenneth – die doorheen de jaren een goede vriend was geworden – zou peter worden van Marie-Jane. Hij beloofde dat hij de kosten voor haar begrafenis mee op zich zou nemen”, schetst Kathleen de situatie. “Hij had zelfs heel wat bloemstukken en herdenkingsprentjes extra besteld. Maar die rekening heeft hij nooit betaald. En omdat de factuur uiteraard betaald moet worden, klopt de begrafenisondernemer nu bij ons aan. Maar we hebben geen geld om die begrafeniskosten te betalen.”

Schuldbemiddeling

Op de beloofde financiële tussenkomst van de peter van Marie-Jane moeten Kathleen en Kenneth niet meer rekenen. Zijn bedrijf ging failliet met eigen financiële zorgen tot gevolg. Het contact tussen hen werd verbroken. “Omwille van schuldbemiddeling moeten wij zelf rondkomen met 60 à 80 euro per week. Daarmee gaan we de begrafeniskosten nooit kunnen betalen. Dat geld hebben we nodig voor onze twee andere kindjes. Een vriendin stelde daarom voor een crowdfunding te starten. In de hoop dat we de begrafeniskosten toch snel kunnen betalen. Pas dan kunnen we ècht beginnen rouwen om Marie-Jane.”

Crowdfunding

Wie de crowdfunding financieel wil steunen, kan dat doen via de website doneeractie.nl, met de zoekwoorden ‘Begrafeniskosten van Marie-Jane’.