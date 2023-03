José Oris wint Cultuurprijs 2022: “Ambassadrice van het kantklossen”

Voor het eerst sinds 2018, toen Marc Dex deze prijs in ontvangst nam, kende het gemeentebestuur van Oud-Turnhout opnieuw een Cultuurprijs toe. “Deze onderbreking is onder meer te wijten aan corona, maar vooral aan het feit dat er de gedurende die periode onvoldoende genomineerden waren om van een echte deliberatie of jurering te spreken”, zegt schepen van Cultuur Bart Vermeiren. “Nu was dat wel het geval. Meer nog, de cultuurprijscommissie stond dit jaar voor een zware opdracht en duidde een laureate aan die het haalde van enkele andere gedegen kanshebbers.”

Talloze leerlingen

Winnares van de Cultuurprijs 2022 van de gemeente Oud-Turnhout is José Oris. Zij werd als kandidaat voorgedragen door haar vereniging Tuparen. “José Oris is al haar leven lang begeesterd door het kantklossen, waarin ze al sinds haar lagere school werd opgeleid in de kantschool. Ze beheerst intussen alle disciplines, is een bevlogen en inspirerende leermeester voor talloze leerlingen geweest, is ook medeoprichter van kantkloskring Tuparen en ontpopte zich zo tot een echte ambassadrice voor het kantklossen als kunst en voor Oud-Turnhout”, motiveert schepen Bart Vermeiren de beslissing. “Bovendien werd in 2022 de aanzet gegeven om ‘Kant in Vlaanderen’ voor te dragen om erkend te worden als UNESCO werelderfgoed. De keuze van José Oris voor de ‘Cultuurprijs Oud-Turnhout’ in hetzelfde jaar als deze voordracht leek voor de jury dan ook een evidente keuze om een extra dimensie te geven aan haar prachtige levenswerk.”