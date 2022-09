Jongeren moeten kosten betalen na grap met fontein op dorpsplein

Op zondag 7 augustus veranderde de waterfontein tegenover het gemeentehuis in Oud-Turnhout plots in een schuimtapijt. “Enkele jongeren die er met een auto waren toegekomen en zich naast de fontein hadden neergezet, hadden vermoedelijk wat afwasmiddel of een ander schuimproducerend product in het water gemengd. Dat zorgde ervoor dat er in geen tijd een flinke hoeveelheid schuim op en rond de fontein lag”, vertelt een woordvoerder van de politie in Turnhout.