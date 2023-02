Inbreekster (24) veroordeeld tot 2 jaar cel: politie vindt schroevendraaier in BH

Valeria N., een 24-jarige vrouw met Servische nationaliteit zonder vaste woonplaats in ons land, pleegde de feiten in september 2021. Ze brak toen in in een woning in Turnhout en ging aan de haal met gouden juwelen, handtassen en een wapen. Dezelfde dag pleegde ze ook inbraken elders in Turnhout en in Oud-Turnhout, maar toen kon ze geen buit maken. Na de inbraak in een appartement in Oud-Turnhout, werd ze bij het verlaten van het gebouw opgemerkt door de bewoonster.