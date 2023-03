Huis van het Kind opent binnenkort in Zweepes Ven

Het Huis van het Kind is een Vlaamse organisatie die gezinnen wil ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Verscheidene gemeenten hebben er al één, en op woensdag 19 april opent ook in Oud-Turnhout een Huis van het Kind. Die zal worden ingericht in Jeugdcentrum Zweepes Ven. “Het Huis van het Kind biedt diensten aan zoals opvoedingsondersteuning, gezinsbegeleiding, hulp bij administratieve formaliteiten, ondersteuning bij gezondheidsproblemen en andere diensten die gericht zijn op het welzijn van kinderen en gezinnen”, klinkt het bij de gemeente. “Het kan ouders ook informatie en advies geven over de opvoeding van hun kinderen. De diensten zijn vaak gratis of tegen een lage kostprijs beschikbaar voor alle gezinnen.”