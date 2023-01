Handelaars schenken ruim 6.000 euro aan VIBO De Brem

VIBO De Brem in Oud-Turnhout spaart voor de plaatsing van een inclusieve speeltuin op het schooldomein. De speeltuigen kosten veel geld, en dus is alle hulp welkom. De handelaars in Oud-Turnhout hebben in het najaar van 2022 daarom een inzamelactie georganiseerd. Via spaarpotjes aan de kassa’s konden klanten hun wisselgeld achterlaten. In combinatie met enkele extra giften van handelaars leverde dat in totaal 6.013,46 euro op. De cheque werd overhandigd aan Bieke Verhoeven, directrice van VIBO De Brem. De school voor buitengewoon onderwijs is nog steeds op zoek naar geld voor de inclusieve speeltuin. Doneren kan nog steeds op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404, met vermelding 128/3186/00063. Giften vanaf 40 euro krijgen een fiscaal attest.