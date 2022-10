Gemeente lanceert energieplan: douchezandlopers en kerstverlichting op zonne-energie

Oud-TurnhoutDe gemeente Oud-Turnhout heeft een energieplan uitgewerkt om om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken, zowel op korte als op lange termijn. Zo wordt het nachtregime van de openbare verlichting uitgebreid. “Tijdens de eindejaarsperiode hangen we in de dorpskern en in Oosthoven kerstverlichting die volledig op zonne-energie werkt”, zegt burgemeester Bob Coppens.



Voor iedereen zijn de energiekosten sterk gestegen. Ook gemeente Oud-Turnhout moet energie besparen en neemt een reeks maatregelen om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. “Als lokaal bestuur willen we meedenken en meewerken aan energiebesparing, net zoals iedereen. Daarom namen we recent extra maatregelen om dit te realiseren”, verduidelijkt burgemeester Bob Coppens. “Zo wordt de basistemperatuur in de gemeentelijke gebouwen en kantoren verlaagd naar 19 graden. Dit gaat gepaard met het instellen van een maximumtemperatuur van verwarming (niet verwarmen boven 21 graden) en een minimumtemperatuur voor de airconditioning (niet koelen onder 25 graden). In de kantoorruimtes worden thermometers verspreid zodat de temperatuur goed opgevolgd kan worden. Bovendien bekijkt de technische dienst welke extra besparingsmaatregelen voor het gemeentelijk patrimonium mogelijk zijn.”

Nachtregime

Behalve op verwarming zal Oud-Turnhout ook besparen op verlichting. Op sommige plaatsen gaat het licht volledig uit, op andere plaatsen wordt de tijdsduur van het brandregime aangepast. “Een evidente energiebesparing is het doven van de verlichting van onze monumenten. Maar we gaan verder. We drukken het energieverbruik op het openbaar domein door het doven van een gedeelte van de openbare verlichting én de aanpassing van het brandregime”, zegt burgemeester Coppens. “Na overleg met Fluvius, beheerder van de openbare verlichting op Oud-Turnhouts grondgebied, werd beslist om het nachtregime van de openbare verlichting uit te breiden van 22 tot 6 uur, én om 900 armaturen extra te dimmen. Deze aanpassingen betekenen een besparing van 56.940 kWh op jaarbasis, en zorgen dus voor een grote besparing.”

Kerstversiering

Ondanks de besparingen wordt de gemeente binnenkort ondergedompeld in een kerstsfeer. “Tijdens de eindejaarsperiode hangen we in de dorpskern en in Oosthoven kerstverlichting die volledig op zonne-energie werkt. De kerstversieringen op zonne-energie zorgen voor een verzekerde brandtijd, ongeacht de weersomstandigheden”, aldus nog Bob Coppens. “De kerstledverlichting in de oude eik op het Dorpsplein blijft behouden, maar wordt voorzien van een timer. Deze wordt op dezelfde uren ingesteld als de kerstverlichting op zonne-energie aan de verlichtingspalen.”



Douchezandlopers

Naast de concrete maatregelen om energie te besparen, rekent het gemeentebestuur ook op een gedragswijziging. “We vragen expliciet aan onze medewerkers om zo duurzaam mogelijk om te springen met energieverbruik in gemeentelijke gebouwen. Ook de gebruikers van onze gebouwen willen we bewust maken van hun energieverbruik. Met affiches maken we hen attent op verlichting en verwarming. In Sportpark De Hoogt roepen we op om zo kort mogelijk te douchen. Douchezandlopers helpen de sporters op weg.”

Handelaars

Ook de handelaars in Oud-Turnhout nemen energiebesparende maatregelen. Zo blijft de temperatuur in de handelszaken beperkt tot 19 graden, blijven de winkeldeuren tijdens de openingsuren zoveel mogelijk dicht en worden na sluitingsuur zoveel mogelijk lichten gedoofd.

