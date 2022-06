Ga tijdens deze wandeling op zoek naar het hagelkruis in Landschap De Liereman

Schelle Op huizen­jacht in… Schelle: “Dorpsge­voel te midden van het groen, maar toch nog betaalbaar”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze keer doen we dat met Louise Scholiers en Andreas Jordens van Arcasa in Schelle. “Er is hier een grote vraag, maar een klein aanbod.” Toch zit er nog wat in de pijplijn.

