Expo opent feestweek voor 500 jaar Sint-Antonius: “Ook onze jonge generatie houdt de traditie in ere”

1.500 bezoekers

Zaterdagvoormiddag opende in de kerk van Oosthoven een tentoonstelling rond Sint-Antonius en zijn varken, gevolgd door een knutselnamiddag voor kinderen in hetzelfde thema. Vanaf donderdag 19 januari begint het echte feestweekend. “Op donderdag is er een workshop en een proeverij rond wat je allemaal met een varken kan bereiden. Het is de eerste keer dat dit georganiseerd wordt. Vrijdagavond is er een quiz om te zien wie het slimste varken van Oosthoven wordt.”

Danscafé

Zaterdagavond 21 januari staat de ‘Nacht van de Scheve Paters’ gepland. “In Oosthoven is er nog maar één café. Daarom vormen we zaterdagavond de tent om tot één groot danscafé. Op zondag volgt dan het hoogtepunt. Om 11 uur gaat de tent open, een half uur later volgt de dierenzegening en tractorwijding. Rond 12 uur start de verkoop waar ook de varkenskop niet kan ontbreken. Het is de 500ste keer dat er een varkenskop wordt geveild”, vervolgt Dierckx. “Ik vermoed dat er wel eens een hoog bedrag voor kan geboden worden. De opbrengst gaat naar de kerkfabriek. Het is opvallend dat ook de jongere generatie biedt op de producten terwijl ze weten dat de opbrengst niet naar een jeugdvereniging gaat, maar naar de kerkfabriek.”

Erfgoed

In totaal zijn er nog 32 plaatsen in Vlaanderen waar Sint-Antonius wordt gevierd. In Oosthoven hebben ze er goede hoop op dat de traditie snel erkend zal worden als Erfgoed. “Op andere plaatsen zijn het vooral zeventigplussers die alles kopen. In Oosthoven is dat vooral de generatie van 25 tot 50 jaar. Dat is goed nieuws, want het betekent dat deze generatie de traditie in ere wil houden”, vervolgt Luc Dierckx. “Het is eigenlijk een katholiek feest. Maar het is een hoogdag in Oosthoven waarbij iedereen uit de bol gaat. Enkele honderden inwoners hebben al een dag verlof gepland op maandag.”