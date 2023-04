Enkelrichting maakt stukje Driedostraat veiliger voor fietsers

TV STREAMING­TIP. ‘Obsession’: ook in Londen is een affaire geen goed idee

Wat als... een gerespecteerde Londense chirurg een affaire begint met de verloofde van z’n zoon? Wij kunnen ons er weinig bij voorstellen - vanwege een gebrek aan artsen in de familie, uiteraard, maar dankzij de vierdelige mini-reeks ‘Obsession’ weten we wél dat zo’n geniepige romance allesbehalve een goed idee is.