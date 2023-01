Eén vuilnisbak op drie verdwijnt uit straatbeeld: “We stelden misbruik vast op bepaalde plaatsen”

Samen met Mooimakers heeft de gemeente Oud-Turnhout de voorbije twee jaar werk gemaakt van een vuilnisbakkenplan dat vanaf nu zal uitgerold worden. Om het plan te kunnen opstellen, werd het gebruik van de 47 vuilnisbakken in de gemeente de voorbije twee jaar geëvalueerd. “Tijdens de inventaris werd in kaart gebracht waar alle vuilnisbakken staan en welke capaciteit ze hebben. Daarnaast werd de ledigingsfrequentie genoteerd, de ‘conditie’ en het uitzicht van de vuilnisbak werd ook gecheckt”, klinkt het bij de gemeente. “De registratiefase geeft informatie over de vullingsgraad van iedere vuilnisbak en daarnaast geeft het mee of er sluikstort (huisvuil) rond of in de vuilnisbak werd aangetroffen.”

Het doel van dit vuilnisbakkenplan is om in de toekomst een eenduidig, duidelijk en efficiënt vuilnisbakkenbeleid te kunnen voeren in Oud-Turnhout. “Een gezellige gemeente is een propere gemeente. Vuilnisbakken zijn erg belangrijk in de strijd tegen zwerfvuil. Met de juiste vuilnisbak op de juiste plaats willen we Oud-Turnhout nog netter maken.”

Huishoudelijk afval

Openbare vuilnisbakken zijn alleen bedoeld voor afval dat op het openbaar domein geproduceerd wordt, bijvoorbeeld wanneer je onderweg iets eet of drinkt. Huishoudelijk afval hoort daar dus niet in thuis en wordt beschouwd als sluikstorten. Toch werd in veel vuilnisbakken regelmatig huishoudelijk afval aangetroffen. “Om tot een realistisch beeld over het dagdagelijks gebruik van alle vuilnisbakken te komen, hebben wij op geregelde tijdstippen metingen uitgevoerd wat vullingsgraad en correct gebruik betreft. Door het gebruik te meten en alles in kaart te brengen, leerden we heel wat over het gebruik van de vuilnisbakken in Oud-Turnhout”, aldus nog de gemeente. “Daarnaast houden we ook rekening met een aantal algemeen geldende principes. In de dorpskernen voorzien we vuilnisbakken op strategische plaatsen. In buitengebied gaan we ervan uit dat het afval mee terug naar huis genomen wordt.”

Volledig scherm Een vuilnisbak aan de ingang van De Djoelen © Jef Van Nooten

14 plaatsen

Op de meeste plaatsen in Oud-Turnhout worden de vuilnisbakken op een correcte wijze gebruikt en zijn aanpassingen momenteel niet nodig. Dit betreft 31 vuilnisbakken. “Daarnaast stelden we echter ook niet-gebruik en zelfs misbruik vast op bepaalde plekken. Daar ondernemen we actie: we halen binnenkort de vuilnisbakken op 14 plaatsen weg en verplaatsen 2 vuilnisbakken naar een andere locatie. Na deze aanpassingen volgen we alles verder op en sturen bij waar nodig om tot het ‘ideale vuilnisbakkenplan’ voor Oud-Turnhout te komen.”

Schoolomgeving

Aan de ingang van openbare gebouwen is een vuilnisbak op zijn plaats volgens de gemeente. Dat geldt ook voor bushaltes in de bebouwde kom. Bij schoolomgevingen wordt geen vuilnisbak voorzien. “Het afval zou hier komen van de wachtende ouders, en voor hen is het geen grote moeite om het afval mee terug naar huis te nemen.”Ook in woonwijken worden er geen vuilnisbakken voorzien. “Mensen zijn hier nooit ver van huis, dus het vergt geen grote inspanning om eventueel afval mee naar huis te nemen. Meestal staat er wel een vuilbak ter beschikking aan speelterreinen.”

Volledig scherm Een vuilnisbak aan speelplein Magerman © Jef Van Nooten

