Duo lost schot om schulden terug te krijgen van slachtoffer

Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer geld had geleend van N.L. Over de omvang van het geleend bedrag bestaat discussie. Volgens beklaagde N.L. ging het om 4.000 euro, het slachtoffer spreekt van 2.600 euro. Het was de bedoeling dat het slachtoffer dat zou terugbetalen door voor N.L. te werken, maar door de coronamaatregelen was er op dat moment weinig werk waardoor de schulden bleven openstaan. De afpersing gebeurde bij nacht, in groep en met geweld of bedreiging. Dat zijn verzwarende omstandigheden. De 37-jarige M.V.N. – die het schot had gelost – wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De 34-jarige N.L. krijgt een gevangenisstraf van 2 jaar. Beide straffen zijn met uitstel uitgesproken. Aan het slachtoffer moeten ze 1.500 euro schadevergoeding betalen.