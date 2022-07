Drie dagen geen doorgaand verkeer mogelijk door nieuwe asfaltlaag op N18

Oud-TurnhoutDe N18 in Oud-Turnhout – vanaf de Turnhoutse Ring tot aan de brug over E34 – krijgt in augustus een nieuw wegdek. Tijdens drie opeenvolgende dagen is er geen doorgaand verkeer mogelijk.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in de week van 22 augustus de toplaag asfalt op een groot gedeelte van de N18 in Oud-Turnhout. De werken worden opgesplitst in drie zones van telkens ongeveer 1 kilometer lang. “Elke zone neemt één werkdag in beslag. De aannemer start om 6 uur ’s ochtends en werkt de zone die dag dus ook af. We schrapen eerst de oude wegverharding weg en brengen een nieuwe asfaltlaag aan”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Kruispunt

Op maandag 22 augustus wordt het stuk tussen de Ring in Turnhout en de Van der Bekenlaan onder handen genomen. Het kruispunt aan de verkeerslichten blijft deze dag nog vrij. Eén dag later, op dinsdag 23 augustus, wordt het wegdek vernieuwd vanaf het de Van der Bekenlaan (dit keer is het kruispunt wel inbegrepen) tot aan de Zweepstraat. Op woensdag 24 augustus schuift de zone een beetje op en wordt er gewerkt vanaf de Staatsbaan tot aan de E34.

“De zone waar we werken is die dag volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zijstraten die uitkomen in de werfzone zijn dan ook afgesloten van de N18”, aldus nog het Agentschap Wegen en Verkeer. “Omwonenden en handelaars met een oprit in de werfzone, kunnen de oprit gedurende één werkdag niet bereiken met de wagen. Parkeer daarom uw wagen tijdig buiten de werfzone zodat u niet ingesloten raakt. Zodra de nieuwe asfaltlaag voldoende is afgekoeld, is de werfzone terug bereikbaar.”

Omleiding

Tijdens de volledige duur van de werken geldt er een omleiding tussen Turnhout en Retie via de Ring van Turnhout – N19 – E34. Tijdens fase 3 is er een bijkomende omleiding richting Arendonk via E34 afrit 26 Retie – Huiskens (N118) – Roobeek/Akkerstraat.

Weersgevoelig

Asfalteringswerken zijn erg weersgevoelig waardoor de planning pas enkele dagen voordien definitief bevestigd kan worden.

Volledig scherm De omleidingsroute voor de werken op de N18 in Oud-Turnhout © AWV

