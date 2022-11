Dorpskern Oud-Turnhout ondergaat komende jaren metamorfose: “Het moet veiliger en groener worden”

Kempen Weekend­tips in de Kempen: van Sinter­klaas over een streepje metal tot een beurs vol met Playmobil

Sinterklaas is in het land en hij slaat ook de Kempense kindjes niet over, maar ook voor wie iets anders wil doen dan een Sint bezoek is er genoeg te doen in de Kempen. In Merksplas staat de Aardbeiencross op het programma, in Laakdal een lekker bierweekend, in Lille staat Playmobiel centraal en in Oud-Turnhout kan je terecht voor een stevig streepje metal.

18 november