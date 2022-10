Dorpsfiguur Luc Dierckx (56) gaat met behulp van tv-programma op zoek naar biologische ouders: “Wellicht kan ik ze alleen nog voor grafzerk bezoeken”

Oud-Turnhout“Elk dorpsfiguur heeft zijn eigen verhaal. Dat is bij mij niet anders”, zegt Luc Dierckx (56) uit Oud-Turnhout. De bekendste snor van Oosthoven is geboren in Frankrijk. Enkele weken na zijn geboorte werd Luc geadopteerd. Samen met het VTM-programma ‘Ons DNA’ gaat hij nu op zoek naar zijn biologische ouders. “Ik blijk geen Belgische roots te hebben”, vertelt Luc.

In Oud-Turnhout en omgeving is Luc Dierckx al langer geen onbekend figuur. Vanaf donderdag leert ook de rest van Vlaanderen hem kennen. Dan is Luc Dierckx te zien in ‘Ons DNA’, een VTM-programma van Frances Lefebure en Lieven Scheire. Aanleiding: aan de hand van zijn DNA gaat Luc Dierckx op zoek naar de identiteit van zijn biologische ouders. “Ik weet sinds mijn 12de dat ik een adoptiekind ben. Ik had toen ruzie met mijn ouders, en riep in mijn boosheid dat ze mijn ouders niet zijn. En dat bleek waar te zijn. Voordien was er nooit met een woord over gerept.”

En ook nadien was de adoptie van Luc een onderwerp dat niet vaak werd aangehaald door zijn ouders. “Pas op mijn dertigste – op televisie was toen een programma over een vrouw die haar moeder zocht – heeft mijn pleegmoeder gezegd dat ik een Belgische moeder heb. Vijf jaar later is ze gestorven. Zonder uitleg over mijn biologische ouders.”

Tehuis der Kleinen

Luc Dierckx heeft al die tijd alleen geweten dat hij in Frankrijk is geboren op 14 februari 1966. Pas vorig jaar kreeg hij via een nicht van hem te horen dat de adoptie uiteindelijk verliep via het Tehuis der Kleinen in Deurne. “Mijn tante is daar samen met mijn ouders naartoe gereden om mij op te halen”, zegt Luc Dierckx. “Ik ben er op bezoek geweest, en er loopt nog altijd een non rond die me destijds pap heeft gegeven. Ik heb haar gesproken, maar ze hebben amper papieren over mijn adoptie.”

Zendtijd

In zijn zoektocht kwam Luc Dierckx in contact met genealoog Benoît Vermeerbergen. Die slaagde er zelf in om na 47 jaar zijn eigen moeder te vinden. Benoît Vermeerbergen bracht Dierckx in contact met de programmamakers van ‘Ons DNA’. “Het productiehuis is langs geweest om het opzet van het programma uit te leggen. Ze vroegen of ik DNA wilde afstaan om mijn ouders te zoeken. Ik heb toegestemd, op één voorwaarde. Dat ik minstens 4 minuten zendtijd zou krijgen. Ook als de zoektocht niks zou opleveren. Niet omdat ik absoluut op tv wilde komen. Maar omdat ik het belangrijk vind dat ook aan bod komt dat zo’n zoektocht naar biologische ouders niet altijd lukt.”

Volledig scherm Luc Dierckx liet dit spandoek maken naar aanleiding van de tv-uitzending © RV

In oktober 2021 kreeg Luc Dierckx te horen dat de programmamakers op basis van zijn DNA een biologische achternicht van hem hadden gevonden. Enkele weken nadien kon hij een videogesprek met haar hebben. “Ik had nooit gedacht dat zo’n videogesprek iets zou losmaken bij mij. Ik ken die vrouw tenslotte niet. Maar na een kwartier zaten we allebei met een zakdoek”, aldus Dierckx. “Via haar weet ik wie mijn neef is. Hij liet echter weten dat hij niet wenst mee te werken. Ik heb hem nu een brief gestuurd om alsjeblieft de naam van zijn ouders te geven. Want die zijn de broer of zus van mijn vader. Ik hoop snel bericht van hem te krijgen. Als hij die namen krijgt, kunnen we weer verder zoeken.”

Quote Mijn ouders waren te oud om een officiële adoptie te kunnen doen. Ze waren 10 à 12 jaar ouder dan de wet voorzag voor adoptieou­ders. Luc Dierckx

De familieband die werd gevonden via het DNA bevindt zich langs vaderskant. Luc Dierckx hoopt nu dat de tv-uitzending ook langs moederskant bij iemand een belletje doet rinkelen. “Hoewel mijn adoptiemoeder vertelde dat mijn biologische moeder Belgisch is, toont mijn DNA aan dat ik geen Belgische roots heb. Dus mogelijk ging het om buitenlanders die in België woonden. Het moeten wel kapitaalkrachtige mensen geweest zijn. Want een anonieme bevalling in Frankrijk kostte destijds 50.000 frank. Dat was toen veel geld”, zegt Dierckx. “Het vreemde is dat op mijn geboorteakte geen ‘x’ staat als naam, zoals de gewoonte was. Op mijn geboorteakte staat Luc Marie Jacques’. Met Jacques als familienaam. De naam die ik van mijn adoptieouders kreeg, is Luc Marie Dierckx. Mijn voornamen waren dus al bij mijn biologische moeder gekend voordat ik geboren ben. Mijn ouders waren ook te oud om een officiële adoptie te kunnen doen. Ze waren 10 à 12 jaar ouder dan de wet voorzag voor adoptieouders. En toch hebben ze mij kunnen adopteren. Wij vermoeden daarom dat mijn adoptiemoeder mijn echte moeder onrechtstreeks heeft gekend, en dat de adoptie al rond was voordat ik geboren ben. Dat ze beslist heeft om mij op te voeden, omdat mijn echte moeder mij om één of andere reden niet kon houden.”

Grafzerk

De tv-opnames zijn intussen achter de rug, de zoektocht naar zijn ouders nog niet. “Ik ben fier om een Dierckx te zijn. En dat zal ik ook altijd blijven. Maar ik wil weten wiens bloed er door mijn aderen stroomt. Wie mijn familie was voordat ik werd geadopteerd. Als ik mijn ouders ooit vind, ga ik er vanuit dat ik ze alleen nog voor een grafzerk kan bezoeken. Maar zelfs dat zou al veel voldoening geven. En ik ben al heel blij met de achternicht die ik heb kunnen spreken.”

Volledig scherm Luc Dierckx © Jef Van Nooten

