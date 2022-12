Dieven stelen werkmateriaal uit woning in verbouwing

Arendonk Arendonks producers­duo brengt allereer­ste kerstsin­gle uit: "We zijn beiden behoorlijk kerstgek”

Het dj- en producersduo Marc-V en Rick De Hey heeft dit jaar zeker niet stilgezeten. Nadat ze in februari nog een single over discriminatie uitbrachten, komen ze nu met de geheel originele kersttrack This Christmas, een nummer met een catchy beat, rinkelende belletjes en pakkende lyrics. “Velen wiens relatie ooit op de klippen liep net voor de feestdagen, zullen zich zeker herkennen in de tekst”, klinkt het.

16 december