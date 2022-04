Dieven bezoeken containerpark aan Schuurhovenberg

Turnhout Drugsdea­lers riskeren 5 jaar cel voor dood dertiger: “Kevin was zo gelukkig. Tot zijn sociale leven wegviel door corona”

“De lockdown hakte hard in op zijn mentale toestand, maar het ging net terug beter met hem. Niets wees erop dat hij drugs nodig had.” Aan het woord is de mama van Kevin De Laet (34) uit Turnhout. Kevin stierf in oktober 2021 nadat hij heroïne had gebruikt. Twee mannen die de drugs leverden, riskeren nu tot 5 jaar cel.

23 maart