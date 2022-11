De Stilteroute in De Liereman in Oud-Turnhout: in alle rust wandelen door prachtige natuur

Landschap De Liereman ligt tussen Oud-Turnhout en Arendonk. Het is een van de oudste erkende natuurgebieden van Vlaanderenén officieel stiltegebied. Tijdens de Stiltewandeling word je onderdompeld in de rust van dit unieke stukje Kempische natuur. Je wandelt door een eikenbos, uitgestrekte heiden, graslanden duinen en kleine paadjes. De bekendste plant in het reservaat is de wilde gagel. De kortste route is 3,5 kilometer, de langste 11 kilometer. De wandeling is dus niet erg uitdagend, maar het is vooral bedoeld om in alle rust te kunnen genieten van de prachtige natuur.