Coalitie is meerderheid kwijt: LB18 trekt stekker uit samenwerking met N-VA en Groen

Oud-TurnhoutLB18 maakt in Oud-Turnhout niet langer deel uit van het gemeentebestuur. De partij besliste om uit de coalitie met N-VA en Groen te stappen. Door die beslissing heeft de coalitie in principe geen meerderheid meer, want N-VA en Groen hebben samen maar 11 van de 23 zetels. De minderheidscoalitie rekent nu op de steun van twee CD&V pluS-raadsleden om agendapunten toch goedgekeurd te krijgen.

Het rommelde al een hele tijd binnen de coalitie in Oud-Turnhout. De samenwerking tussen N-VA en Groen verloopt nog enigszins vlot, maar de houding van Paul Paeleman zorgde voor wrevel. Paul Pauleman was na de gemeenteraadsverkiezingen de enige verkozene voor LB18. Hij schopte het tot schepen omdat N-VA en Groen zonder die ene zetel van LB18 geen meerderheid hadden.

Stemgedrag

Paul Paeleman besliste eerder deze maand om zijn ontslag te geven als schepen. LB18 had een opvolger klaar om zijn plaats in te nemen in het schepencollege, maar dat lag dan weer moeilijk bij N-VA en Groen. Gevolg: LB18 stapt uit de coalitie. “We hebben Paul Paeleman de laatste maanden niet meer gezien op een college. Hij daagde niet meer op. Er is ook regelmatig ander stemgedrag geweest en hij nam andere standpunten aan dan wat eerder deze legislatuur werd overeengekomen. Dat zorgde ervoor dat het vertrouwen in LB18 weg was”, vertelt burgemeester Bob Coppens.

Volgens Bob Coppens is het logisch dat N-VA en Groen niet zomaar akkoord konden gaan dat een ander LB18-lid het schepenzitje van Paeleman zou overnemen. “Niet alleen omwille van de veranderende standpunten van de partij. Ook omdat LB18 een eenmanspartij is. Je zou dan iemand schepen maken die tot nu toe niet eens in de gemeenteraad zat. Dat is moeilijk”, zegt Coppens.

Volledig scherm Paul Paeleman © RV

Door het vertrek van LB18 uit de coalitie is de ‘meerderheid’ officieel een minderheid geworden, met 11 van de in totaal 23 zetels in Oud-Turnhout. Toch vormt dat niet noodzakelijk een probleem. “We zijn ervan overtuigd dat we vanuit de minderheid wel steun zullen krijgen om punten goedgekeurd te krijgen door de gemeenteraad”, aldus nog Coppens.

Vooruit

N-VA en Groen rekenen daarvoor op raadsleden Jan Van Gorp en Freddy Grijs. Zij zijn beiden lid van Vooruit en kwamen bij de gemeenteraadsverkiezingen samen met de christendemocraten op onder de naam CD&V pluS. “Het was al een tijdje duidelijk dat de twee raadsleden van Vooruit willen afscheuren van CD&V”, vertelt oud-burgemeester en raadslid Jos Vinckx (CD&V). “Ze stemmen al een tijd mee met N-VA. Als ze dat blijven doen, heeft de coalitie terug een meerderheid.”

Een schepenambt kunnen de twee Vooruit-raadsleden niet bekleden. “Die voordracht moet vanuit de fractie komen, en ik kan me niet voorstellen dat CD&V pluS daarmee akkoord gaat”, besluit Bob Coppens. “Maar we hebben voldoende bekwame raadsleden om in eigen rangen iemand aan te duiden om schepen te worden.”

Vertrouwensbreuk

LB18 betreurt de gang van zaken in Oud-Turnhout. “We worden al lang buiten het beleid gehouden in Oud-Turnhout. Ons gedachtegoed werd al een tijd niet gerespecteerd door de andere coalitiepartners", zegt Eugeen Sels, voorzitter van LB18. “Ons werd verweten dat Paul een moeilijke man is om mee samen te werken. Dat kan ook zo zijn. Net daarom heb ik Paul het voorbije half jaar proberen te overtuigen om zijn ontslag te geven. Dat is recent gelukt. Bedoeling was dat Ria Hermans als opvolger zijn plaats als schepen zou innemen. Maar N-VA heeft blijkbaar de twee Vooruit-leden bereid gevonden om met hen mee te stemmen, zodat N-VA zelf onze schepenzetel kan invullen. Dat is een serieuze vertrouwensbreuk waardoor we de eer aan onszelf hebben gehouden.”

Volledig scherm Het gemeentehuis in Oud-Turnhout © Jef Van Nooten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.