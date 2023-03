Cindy (43) opent eigen winkel in geschenken en zelfgemaakte kledij: “Genoemd naar mijn grootmoeder Lisette”

Cindy Bax (43) uit Oud-Turnhout heeft in de Polderstraat in Oosthoven een nieuwe winkel geopend: Lisette by Creax. Klanten kunnen er zowel terecht voor workshops, gepersonaliseerde geschenken als voor kledij die Cindy zelf ontwerpt en naait. “De winkel is naar mijn grootmoeder vernoemd. Zij was zelf ook een fervente naaister”, vertelt Cindy Bax.

In het dagelijkse leven is Cindy Bax naschoolse onthaalmama. Na de schooluren en in schoolvakanties ontfermt ze zich over verscheidene kinderen. In haar vrije tijd maakte Cindy geschenken. Die hobby liep wat uit de hand, waardoor Cindy zes jaar geleden besliste om er een bijberoep van te maken. Met de opening van haar eigen winkel richt Cindy zich meer dan ooit op dat bijberoep. “Het voorbije jaar heb ik samen met Heidi Driesen een winkeltje gehad aan de Steenweg op Oosthoven. Heidi verkocht er kledij, ik geschenken. Maar voortaan hebben we beiden onze eigen winkel. Ik verhuisde daarvoor naar dit pand in de Polderstraat”, vertelt Cindy Bax.

Eigen kledinglijn

In de nieuwe winkel verkoopt Cindy nog steeds gepersonaliseerde geschenken die ze zelf maakt. Maar één kant van de winkel is ook ingericht met kledij en accessoires. Ook die maakt ze allemaal zelf. “Vorig jaar ben ik een eigen kledinglijn gestart met kleren die ik zelf ontwerp en naai. De winkel is vernoemd naar mijn grootmoeder, omdat zij ook een fervent naaister was”, aldus Cindy.

Lisette by Creax in de Polderstraat in Oud-Turnhout

De nieuwe winkel ‘Lisette by Creax’ is ondergebracht in een pand aan de Polderstraat 93. Cindy koos niet toevallig voor dat gebouw. “Ik kende dit pand en wist dat er boven een grote ruimte is om een atelier in te richten. Toen het vrij kwam, heb ik dus niet lang getwijfeld. Ik heb namelijk veel machines. Niet alleen om te naaien, maar ook om te graveren of textiel te bedrukken. Die kan ik hier allemaal kwijt op de bovenverdieping.”

Workshops

In tegenstelling tot het vorige winkeltje dat Cindy deelde met Heidi Driesen, heeft ze in het nieuwe pand ook ruimte om workshops te organiseren. “In de winkel is plaats voor een lange tafel waar ik workshops kan organiseren. Voorheen organiseerde ik workshops bij mij thuis of bij mensen op verplaatsing. Voortaan kan dat in de winkel”, vertelt Cindy. “Voor volwassenen zijn er workshops juwelen maken, handtassen maken, poppetjes schilderen, …. Een uitgebreid gamma. Voor kinderen zijn er ook workshops juwelen maken, maar bijvoorbeeld ook het schilderen van bloempotjes zijn, canvasdoeken naaien, … Ik zal niet alleen vaste workshops organiseren, maar bijvoorbeeld ook voor verjaardagsfeestjes.”

Openingsuren

In schoolperiodes zal Lisette by Creax open zijn op maandag, dinsdag en vrijdag van 11 uur tot 15 uur, op woensdag van 13 uur tot 17 uur en op zaterdag van 10 uur tot 17 uur. Tijdens schoolvakanties is de winkel open op woensdag, vrijdag en zaterdag. “Omdat ik mijn werk als naschoolse onthaalmama voorlopig blijft voortzetten. Al zal dat tijdens vakanties wel wat minder zijn dan voorheen. Vroeger ving ik elke dag kinderen op tijdens vakanties. Voortaan zal dat nog maar halftijds zijn zodat ik de andere helft van de tijd mijn winkel kan openhouden.”

