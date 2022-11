Buurtcomité ‘Eigen’ supportert Rode Duivels naar overwinning

Oud-Turnhout Eerste editie van Kunstendag voor Kinderen in Gemeen­schaps­cen­trum De Heischuur

De derde zondag van november is het in Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen. Ook in Oud-Turnhout worden dit jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Gemeenschapscentrum De Heischuur stelt op 20 november haar deuren open voor kinderen en hun (groot)ouders voor een dag vol kunst en plezier.

14 november