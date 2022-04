Bredere voetpaden en een half groen dorpsplein? Vijftig inwoners debatteren over toekomstige dorpskern

Eerder onderzoek maakte duidelijk dat inwoners van Oud-Turnhout vinden dat de verkeersveiligheid beter moet in hun dorpskern, dat er te weinig groen is, en dat er moet ingezet worden op een bruisende dorpskern vol beleving en ontmoeting. Tijdens een participatiemoment kwamen meer dan vijftig inwoners luisteren naar de eerste ideeën van het studiebureau.

Fietszone

Het studiebureau gaat nu opnieuw aan de slag met die feedback. Zo kwam naar boven dat er voldoende en een duidelijke afgebakende ruimte moet zijn voor voetgangers. “Het idee waarbij de fietszone op een subtiele, minder zichtbare manier wordt afgebakend, leek voor meerdere deelnemers niet verkeersveilig. Er passeren veel fietsers, met veel verschillende snelheden. Fietsers en voetgangers scheiden door middel van een duidelijk aangeduid fietspad, lijkt een veiligere optie”, luidt één van de conclusies van het participatiemoment. “Wanneer er meer plaats is voor voetgangers, dan zal dit ook meer uitnodigen om langer in de dorpskern te blijven.”

Kermis

Ook over het dorpsplein is het laatste woord nog niet gezegd. Aanvankelijk was het de bedoeling om de markt te vergroenen. Maar dat heeft gevolgen voor de kermis en de dinsdagmarkt. “Een volledig verhard dorpsplein strookt niet met de ambitie om de dorpskern te vergroenen. Echter, de meeste deelnemers zagen de kermis en de markt ook in de toekomst op het marktplein. Deze optie is niet combineerbaar met een volledige vergroening van het dorpsplein”, klinkt het. “De deelnemers vonden een consensus in een deels verhard en deels groen dorpsplein. Er gingen ook stemmen op om de kermis - al dan niet gedeeltelijk - te verhuizen naar het plein aan de Sint-Bavo kerk. Op het plein zou ook ruimte voor horeca, bijvoorbeeld een zomerterras, kunnen voorzien worden.”