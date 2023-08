Nieuwe rum wordt gelanceerd op Antilliaan­se Feesten

Het is nog een weekje aftellen naar de Antilliaanse Feesten. Voor de liefhebbers van rum is er goed nieuws. Angosturo en drankenimporteur Cinoco lanceren samen de nieuwe rum ‘Time to Tamboo’ op het festival. “Een perfecte match, want zowel het festival als de nieuwe rum staan helemaal in het teken van dansen, carnaval, Caraïbische sfeer en energie”, klinkt het.