Natuurpunt organi­seert blotevoe­ten­wan­de­ling in Oud-Turn­hout

Zin in een avontuurlijk uitstapje voor het hele gezin? In Oud-Turnhout kan je zondag deelnemen aan een blotevoetenwandeling. Samen met Natuurpunt trek je je schoenen uit en ga je op ontdekking in de omgeving van Landschap De Liereman.