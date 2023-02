Beurtelings verkeer door wegenwerken aan Donk

Twee jaar cel voor Genkse broers die drugshan­del opzetten: “Ik wilde meer geld verdienen om te kunnen feesten”

Twee broers uit Genk zijn veroordeeld tot celstraffen van 30 maanden en 2 jaar omdat ze in 2019 cannabis, cocaïne en amfetamines verkochten. Tijdens de huiszoeking in de woning van hun moeder nam de politie heel wat drugs, hormonen en anabolen in beslag. “Mijn broer heeft altijd voorspeld dat ik tegen de lamp zou lopen,” bekende oudste broer H. (29).