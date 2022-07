Ben jij een Duurzame Held? Dan is de gemeente Oud-Turnhout naar jou op zoek!

Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten viert Oud-Turnhout de verjaardag van de ondertekening van de Agenda 2030. Dat is een langetermijnagenda met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) die van de aarde een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030. Van 18 tot 25 september zal de SDG-vlag uithangen op het Dorpsplein en zullen de eigen Duurzame Helden in de kijker worden gezet. Deze helden kunnen burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen zijn die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving. Zij zullen de lokale gezichten van de 17 doelstellingen worden. Voel je je geroepen? Of ken je iemand die perfect in aanmerking komt voor deze titel? Stel je dan kandidaat via gezondheid@oud-turnhout.be voor 31 augustus, wie weet word jij of je gekozen kandidaat dan wel de Duurzame Held en wordt die tijdens de Week van de Duurzame Gemeente in de watten gelegd.