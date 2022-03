Beeld aan Stoeberpad in De Liereman mist plots een hand

Wie verantwoordelijk is voor de beschadiging van het beeld is op dit moment nog niet duidelijk. Natuurpunt is alvast een zoektocht gestart naar de verdwenen hand. “Wie voor of na een tocht op het Stoeberpad op de foto wil met Bo zal toch even schrikken. Hij is zijn linkerhand verloren”, klinkt het. “Heb jij ze per ongeluk afgebroken omdat je iets te hard aan het knuffelen was? Of heb je de hand ergens zien liggen? Laat het dan zeker weten. Zo kunnen we Bo en zijn hand terug herenigen.”