Basisschool Salto breidt eind januari uit met containerklassen: “Geen les meer in de refter”

De laatste jaren groeide het leerlingenaantal van de gemeentelijke basisschool Salto in Oud-Turnhout. De groei was zelfs zo sterk dat sommige leerlingen de voorbije maanden les kregen in de refter. Bovendien verwacht het gemeentebestuur ook voor de komende jaren nog een groei in het leerlingenaantal. Een oplossing drong zich dus op. In afwachting van een definitieve oplossing, plaatste de gemeente enkele modulaire klassen op een parking aan het einde van de Pausenstraat, niet ver van de school. De school hoopte dat de containerklassen al in september gebruikt konden worden, maar het project liep wat vertraging op. Intussen mogen de leerlingen van de derde graad zich toch bijna aan een verhuis verwachten. “De containers zijn op elkaar gestapeld en de aansluitingen zijn in orde gebracht. Maar de klinkers rond de containerklassen moeten nog afgewerkt worden. Volgens de verwachting neemt dit nog twee weken in beslag”, zegt Liesbeth Dierckx, schepen van Onderwijs in Oud-Turnhout. “Wanneer die werken zijn afgerond, kunnen de containerklassen meteen in gebruik worden genomen. Dan komt in de school zelf de refter terug vrij, want nu zitten die klassen in de refter ondergebracht. Binnenkort krijgt de school dus terug wat meer ruimte.”