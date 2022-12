Auto rijdt woning binnen in Oud-Turnhout

Buurtbewoners werden zaterdagochtend rond 5.20 uur opgeschrikt door een harde klap. Op het kruispunt van Lage Darisdonk en Neerstraat had een auto zich in een woning geparkeerd. De bestuurder van een wagen kwam vanuit het centrum van Oud-Turnhout en reed over de Neerstraat. Het was de bedoeling dat hij daar de bocht naar Lage Darisdonk zou nemen, maar de bestuurder miste zijn bocht. De auto ging doorheen de voortuin en knalde tegen de voorgevel van de woning. De impact maakte een groot gat in de gevel. De auto stond drie meter in de woonkamer. De schade is groot, maar niemand raakte gewond. De bewoner van het huis bevond zich op het moment van het ongeval in het ziekenhuis.