Opnieuw doorgang onder Den Boschsin­gel mogelijk vanaf start schooljaar

Sinds 2 mei is het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag aan de brug van de Den Boschsingel (R23) over de Brusselsestraat in Leuven. In de nacht van 31 augustus op 1 september wordt de doorgang onder de brug ten langen leste opnieuw opengesteld voor verkeer.