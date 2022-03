Zijn de bouwgronden in Oud-Heverlee bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Keerbergen Atheneum Keerbergen vangt 28 Oekraïense vluchtelin­gen op in voormalig jongensin­ter­naat: “Practice what you preach, of hoe zeggen ze dat?”

Nog eentje: ‘Learning by example’. Directeur van het Atheneum Kurt Hofman (48) strooit met Engelse uitdrukkingen om de drijfveer van het initiatief om 28 Oekraïense vluchtelingen op te vangen in het voormalige jongensinternaat samen te vatten. “Uiteraard hoop ik dat er morgen vrede is. Maar tot het zover is zijn die mensen hier meer dan welkom.”

17 maart