Weertse Feesten van vrijdag 21 tot en met zondag 23 april

Jongeren en politici debatteren over identiteit tijdens scholieren­par­le­ment

Een veertigtal geëngageerde leerlingen van het Paridaensinstituut, Heilig Hart Heverlee, Sint-Pieters College en GO! Atheneum de Ring palmden woensdag het historisch stadhuis in tijdens het scholierenparlement. Een namiddag lang gingen de scholieren in gesprek met politici uit het hele spectrum over het thema ‘identiteit’, en formuleerden ze hun eigen antwoorden op lokale bezorgdheden.